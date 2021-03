Der SMI steckt weiter in einer Konsolidierungsphase fest, aber diese Entwicklung ist eingebettet in einen positiven Kontext. Die jüngste Richtungsumkehr des SMI zur Wochenmitte könnte den Markt erneut an den unteren Rand seines aktuell gültigen Kurskanals (rot) führen, der um 10.500 das erste Orientierungsziel auf der Unterseite bildet. Dramatisch ist das nicht, denn der Korridor sinkt nur langsam, ...

