Unterföhring (ots) -- Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News- Komplettiert wird die Runde von Sky Kommentator Wolff-Christoph Fuss- "Meine Geschichte - das Leben von Stefan Kretzschmar" am Sonntag direkt im Anschluss um 13.00 Uhr und in der Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport News- Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbarUnterföhring (ots) - Unterföhring, 5. März 2021 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News. Gemeinsam mit seinen Gästen bespricht er den laufenden Bundesliga-Spieltag und die wichtigsten Themen aus der Welt des Fußballs.Im Fokus stehen dieses Mal unter anderem der Klassiker zwischen dem Bayern München und Borussia Dortmund am Samstagabend, die aktuelle Entwicklung auf Schalke sowie die anstehenden Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League.Dieses Mal ist Jens Lehmann zu Gast. Der ehemalige Nationaltorhüter absolvierte in seiner 23-jährigen Profikarriere knapp 800 Pflichtspiele. Unter anderem war der gebürtige Essener für den FC Schalke, Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart und den FC Arsenal aktiv. Seit dem vergangenen Sommer ist er Mitglied im Aufsichtsrat von Hertha BSC.Komplettiert wird die Runde im Studio von Sky Experte Lothar Matthäus und Sky Kommentator Wolff-Christoph Fuss, die beide beim Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB im Einsatz sind.Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App."Meine Geschichte - das Leben von Stefan Kretzschmar" am Sonntag im Anschluss an "Sky90" um 13.00 Uhr auf Sky Sport NewsAm Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.In der aktuellen Episode trifft er Stefan Kretzschmar. Der 48-Jährige war einer der besten Handballer seiner Generation und zog häufig auch abseits der Platte die Aufmerksamkeit auf sich. Während seiner aktiven Laufbahn absolvierte er 421 Bundesliga-Spiele und 218 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Heute ist er als Vorstand Sport der Füchse Berlin und als Sky Experte tätig."Meine Geschichte - das Leben von Stefan Kretzschmar" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt. Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News ist die Sendung auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4855754