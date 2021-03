DJ Credit Suisse löst Lieferketten-Fonds auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Credit Suisse löst den mit Greensill Capital betriebenen Lieferketten Fonds auf. Wie die Schweizer Bank mitteilte, haben die betroffenen Fondsgesellschaften von Credit Suisse Asset Management mit Wirkung 1. März ausgesetzt. Die Priorität liege jetzt darauf, eine Balance zwischen einer zeitnahen Liquidation der Fonds und einem möglichst hohen Werterhalt für Investoren sicherzustellen. Greensill Capital war zuvor in Schieflage geraten.

Die ersten Auszahlungen in Höhe von rund 80 Prozent der verfügbaren liquiden Mittel werden am 8. März für die in Luxemburg ansässigen Fonds und im Laufe derselben Woche für den in Liechtenstein ansässigen Fonds vorgesehen.

