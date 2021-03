Die Talanx-Tochter Ampega Asset Management richtet das Immobiliengeschäft neu aus. Ampega Real Estate wird in die Hauptgesellschaft integriert. Insgesamt sollen die Immobilieninvestitionen in den nächsten Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. Ampega Asset Management richtet das Immobiliengeschäft neu aus. Dazu integriert sie die bisher eigenständige Ampega Real Estate in die Ampega Asset Management. Mit diesem Schritt soll die Effizienz im Immobiliengeschäft erhöht werden. Die Ampega Investment ...

