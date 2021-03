Der DAX-Aufstieg ist verpufft. Die Aktie von Siemens Energy verliert am Freitag im anhaltend schwachen Marktumfeld weiter an Boden und notiert inzwischen auch wieder unter der 30-Euro-Marke. Positive Nachrichten gibt es immerhin von Seiten der Analysten. JPMorgan rät zum Kauf.Die Aussichten für die Nachfrage im wichtigen Segment für kleinere Gasturbinen seien besser als für große Gasturbinen, so Analyst Andreas Willi in einer neuen Studie. Siemens Energy habe hier Marktanteile vom Konkurrenten Wärtsilä ...

