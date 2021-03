Die größte Bank Russlands hat ihre Bücher geöffnet und die Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert. Der Gewinn der Sberbank brach bedingt durch die Corona-Pandemie ein. Allerdings erzielte der Finanzkonzern in vielen anderen Bereichen Achtungserfolge und will auch die Aktionäre am Überschuss beteiligen. Die Reaktion an der Börse viel allerdings eindeutig aus, langfristig orientiert sich die Bank um.Der Gewinn ging vergangenes Jahr um zehn Prozent auf 760 Billionen Rubel (8,64 Milliarden Euro) ...

