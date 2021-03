Gimatic hat kürzlich das Portfolio an pneumatischen und mechatronischen Greifer- und Handhabungs-Komponenten um ein Sortiment an Vakuumprodukten erweitert. Damit bietet das Mitglied der Barnes Group nun auch Saugnäpfe, Pumpen, Sensoren und Zubehör für die Vakuumtechnik an. Marc Hempel wird als Spezialist der Vakuumtechnik als neuer Vertriebsmanager in DACH und Benelux eine eigenständige Vertriebsstruktur ...

