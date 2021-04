Darum gehts im Video: Nebenwerte ernten zwar nicht so viel Aufmerksamkeit wie die Aktien großer Konzerne - sie profitieren aber von "Small Cap Effekt". Was es damit auf sich hat, wie Anleger ihn für sich nutzen können und auf welche Werte er in seinem Nebenwerte-wikifolio setzt verrät Philipp Haas im Interview. - Mehr Analysen und Einschätzungen von Philipp Haas sowie Informationen zu seinen wikifolios unter www.wikifolio.com und auf seinem YouTube-Channel: https://www.youtube.com/channel/UCSB5rz-gB6JeaULNV1xV6Ng - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/