Erste Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr haben am Freitag den Nordex-Aktien zu Kursgewinnen verholfen und so zur Stabilisierung beigetragen. Am Vormittag kletterten die Papiere des Windkraftanlagenbauers um 2,2 Prozent auf 20,52 Euro nach oben und festigten so die 20-Euro-Marke.

