Darum geht's im Video: Die meisten Unternehmen haben inzwischen ihre Bücher geöffnet - Zeit für eine Bilanz der Berichtssaison, die für die DAX-Konzerne erfreuliche Erkenntnisse bereithält. Außerdem blickt Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikateberaters, auf die Auswirkungen der steigenden Zinsen am Aktienmarkt und nach China, das in Sachen Elektromobilität den Ton anzugeben scheint. 00:00 - Bilanz der Berichtssaison bei DAX & Co 10:00 - Warnzeichen aus China? 16:08 - Steigende Zinsen, fallende Aktien? - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/