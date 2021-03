Die Kinder wollen spielen, also lassen wir sie spielen. Der Status Quo hat sich zur Vorwoche nicht nennenswert verändert: Reichlich Nervosität. Hohe Schwankungsbreite. Keine Richtungsentscheidung. Wir konzentrieren uns weiterhin auf aussichtsreiche Branchen und Unternehmen und meiden die Investment-Brennpunkte. In unserer Empfehlungsliste finden sich aktuell 23 Positionen im Depot. 17 Investments liegen im Plus, die Durchschnittsrendite beläuft sich auf 31 Prozent. Der Handlungsbedarf bei den Bestandstiteln ist in dieser Woche überschaubar.

