München (www.anleihencheck.de) - Anleger sorgen sich zunehmend um stärker steigende Zinsen, so Robert Greil, der Chefstratege von Merck Finck."Die EZB wird alles daran setzen, deutliche Zinsanstiege zu verhindern", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck rechne "nicht nur mit längerfristig am kurzen Ende über die Leitzinsen verankerten niedrigen Niveaus, sondern auch am längeren Ende durch notfalls temporär mehr Anleihekäufen innerhalb des riesigen Pandemie-Notfallprogramms der EZB". Greil: "Damit kann die EZB - genauso wie die FED - die Zinsstrukturkurven niedrig und relativ flach halten und somit für anhaltend attraktive Finanzierungsbedingungen sorgen." Präsidentin Christine Lagarde dürfte laut ihm nächsten Donnerstag wie bereits bei den letzten EZB-Sitzungen die große Bedeutung günstiger Finanzierungsbedingungen erneut besonders betonen. ...

