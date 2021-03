Während die Aktien von reinen E-Autoherstellern wie Tesla (ISIN: US88160R1014; WKN: A1CX3T) und NIO (ISIN: US62914V1061; A2N4PB) in den vergangenen Wochen mehrmals von Verkaufswellen erfasst wurden, haben die Aktien der klassischen deutschen Automobilhersteller zuletzt deutlich an Fahrt aufgenommen. Eine überaus starke Performance legte auch die VW-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039; WKN: 766403) hin, die zuletzt regelmässig neue Jahreshochs markierte und eine ausgeprägte relative Stärke gegenüber dem deutschen Leitindex DAX zeigte.Insgesamt ist der neu aufkeimende Optimismus der Investoren für Volkswagen durchaus gerechtfertigt. Auch wenn Tesla bei der Software den Wolfsburgern stark voraus sein dürfte, so hat auch Volkswagen mehrere Asse im Ärmel, um im Wettbewerb gegenüber der Firma zu punkten. Zudem ist Volkswagen derzeit lediglich mit einem geschätzten 2021er-KGV von 8 und einem erwarteten 2021er-KUV von 0,4 bewertet, während es Tesla bei beiden Kennziffern auf 214 bzw. 13 bringt.

