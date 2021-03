Märkte um 12: DAX unter Druck - MTU-Aero-Engines-Aktie im Sinkflug

Der DAX setzt am Freitagmittag die Konsolidierung des Vortages fort. Zwischenzeitlich geht es um 0,7 Prozent nach unten. Eine Kurserholung ist heute nicht mehr in Sicht, da von den US-Aktienmärkten schwache Vorgaben kommen. Die Futures auf den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren am Freitagmittag im Minus.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX -0,7% 13.956 MDAX -0,6% 31.132 TecDAX -0,4% 3.257 SDAX -0,5% 14.915 Euro Stoxx 50 -0,5% 3.685

MTU Aero Engines: Kräftiger Kursabschlag

Am Freitagmittag gibt es im DAX sieben Gewinner und 23 Verlierer. Zu den stärksten Verlierern gehörte zeitweise die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um rund vier Prozent nach unten, womit sich der Seitwärtslauf der vergangenen Monate fortsetzt.

Bildquelle: Pressefoto MTU Aero Engines

Nordex: Gut behauptet

Bei den SDAX-Werten stand unter anderem die Aktie von Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) im Blickpunkt. Der Windkraftanlagen-Bauer hat sich trotz der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise im Geschäftsjahr 2020 relativ gut behauptet. Das zeigen die neuesten Geschäftszahlen.

