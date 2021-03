DAX scheitert wieder an 14.000 und notiert heute darunter. Wir berichten über die Hintergründe und die Index-Umschichtungen im DAX mit Porsche, Nordex, Beiersdorf im LS-X-Marktgespräch. Die runde DAX-Marke hält Über der 14.000 gab es am Donnerstag wenig Dynamik. Zwar schloss der Index darüber, doch am Abend machte Jerome Powell den Anleger eher Angst vor einer Kehrtwende am Markt. Darüber sprachen wir am Morgen mit unserem Händler: In Mitleidenschaft ...

