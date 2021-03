London (www.anleihencheck.de) - Voraussichtlich wird ein Thema die EZB-Sitzung und die Pressekonferenz in der nächsten Woche dominieren: Der weltweite Ausverkauf an den Anleihemärkten und wie die EZB plant dagegen vorzugehen, so Paul Diggle, Senior Economist bei Aberdeen Standard Investments.Die durchschnittliche Rendite 10-jähriger Anleihen in der Eurozone sei seit Ende letzten Jahres um etwa 30 Basispunkte angestiegen. Das sei zwar deutlich weniger als der Ausverkauf in den USA, aber zu diesem frühen Zeitpunkt der wirtschaftlichen Erholung sei das eine unwillkommene Entwicklung. Wir haben bereits eine Flut von EZB-Beschwichtigungen erlebt, da mehrere EZB-Ratsmitglieder sich verbal gegen den Anstieg der Anleiherenditen gewehrt haben, so die Experten von Aberdeen Standard Investments. Investoren könnten bei der EZB-Pressekonferenz mit mehr davon rechnen. Präsidentin Lagarde werde möglicherweise die nächsten Schritte darlegen, die seitens der EZB unternommen werden könnten, um die günstigen Finanzierungsbedingungen aufrechtzuerhalten, einschließlich einer Erhöhung der QE-Anleihekäufe. ...

