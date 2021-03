(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 05.03.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade können sich am Freitag leicht verbessern. Die Exportverkäufe fielen schwach aus. Die Aktienmärkte bewegen sich am Freitag überwiegend abwärts. Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade haben zuletzt etwas an Schwung verloren. Während die Marktteilnehmer die Nachfrage aus China lange Zeit als Treiber der Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...