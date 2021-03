Zusammenarbeit von Versus mit der Agentur, die Constellation Brands, Corona, Crush + Canelo Alvarez & Matchroom Boxing vertritt

Los Angeles, Kalifornien - 5. März 2021 - Versus Systems Inc. ("Versus" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: VS) (FRANKFURT:BMVB) hat heute eine strategische Partnerschaft mit der Full-Service-Erlebnismarketingagentur Frias Agency ("Frias") zur Bereitstellung der Technologie für interaktive Erlebnisse auf Live-Veranstaltungen und in digitalen Marketingaktivitäten bekannt gegeben.

Zu den Kunden von Frias Agency zählen bekannte Getränkemarken von Constellation Brands, wie Corona, Cerveza Modelo, Cerveza Pacifico, Crush, Kim Crawford, Meiomi, Blue Chair Bay und Casa Noble. Frias arbeitet auch mit bekannten Sportlern wie Canelo Alvarez und Sportpromotern wie Matchroom Boxing und Premier Boxing Champions zusammen. Durch die Partnerschaft von Versus und Frias wird erwartet, dass Preispromotionen ab dem Sommer 2021 zunehmend auch bei Livesportveranstaltungen in Fußball, Boxen, Wrestling und MMA und bei Live-Musikfestivals und Tourneen stattfinden können.

"Versus ist stolz darauf, einen weiteren Weltklassepartner ankündigen zu können, der uns hilft, Menschen auf der ganzen Welt Promotionen mit echten Preisen und Rewards zu bringen", sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. "Wir freuen uns darauf, mit Frias und ihren Partnern zusammenzuarbeiten, um Spieler und Fans bei einigen der spannendsten Live-Veranstaltungen der Welt zu belohnen, ganz egal von wo sie zusehen - ob vom Ort der Veranstaltung, von zu Hause oder sonst irgendwo."

"Wir freuen uns sehr, die einmaligen Nutzererfahrungen, die Versus Systems baut und entwickelt, in unsere Events einzubringen", sagte Andre Martelly, CEO von Frias. "Die Kombination der Technologie von Versus mit der Reichweite unserer multinationalen Zielgruppen auf unterschiedlichen Plattformen wird uns viele Jahre lang beiderseitigen Nutzen bringen."

Über Frias Agency

Die Agentur wurde 2006 gegründet und hat in den USA Büros und Lagerstandorte in Kalifornien, Texas und Florida. Frias ist Spezialist für Erlebnismarketing und steuert von Produktion bis Promotion durch vertikale Integration, wodurch sich Bearbeitungszeiten reduzieren und teure Preisaufschläge vermieden werden. Seit 2006 haben wir an über 1200 Liveveranstaltungen mitgearbeitet und Millionen von Menschen erreicht. Wir tun unsere Marken zusammen mit Superathleten wie Canelo Alvarez und haben Kampagnenwettbewerbe gebaut, die zum Beispiel Kunden wie Crush zu prozentualen Verkaufsanstiegen in zweistelliger Höhe verholfen haben. Unsere Zusammenarbeit mit Corona Light und Kenny Chesney erreichte über eine Million Verbraucher mit mehr als 50.000 Gewinnspielteilnahmen und Tausenden von Seitenaufrufen. Weitere Informationen finden Sie auf www.friasagency.com

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene In-Game-Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Spielen, Apps und anderen interaktiven Medieninhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Spieler, Zuschauer und Benutzer können aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Streaming-Medien und Handy-Apps integriert werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.versussystems.com oder über den offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Ansprechpartner für Anleger:

Cody Slach, Sean McGowan

Gateway Investor Relations

949-574-3860

VS@gatewayir.com

oder

press@versussystems.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung basieren. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "geht davon aus" oder "geht nicht davon aus", "plant", "budgetiert", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "könnten", "würden" oder "werden"), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57116Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57116&tr=1



