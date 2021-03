DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Internationalen Frauentags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.771,75 +0,10% +1,09% Euro-Stoxx-50 3.691,70 -0,35% +3,91% Stoxx-50 3.176,68 -0,16% +2,20% DAX 13.976,71 -0,57% +1,88% FTSE 6.674,86 +0,36% +2,95% CAC 5.810,41 -0,35% +4,67% Nikkei-225 28.864,32 -0,23% +5,17% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,09 -0,18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,46 63,83 +2,6% 1,63 +34,4% Brent/ICE 68,52 66,74 +2,7% 1,78 +32,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.695,02 1.698,40 -0,2% -3,38 -10,7% Silber (Spot) 25,33 25,43 -0,4% -0,10 -4,0% Platin (Spot) 1.123,10 1.129,00 -0,5% -5,90 +4,9% Kupfer-Future 4,05 3,99 +1,5% +0,06 +15,1%

Die Ölpreise leg weiter zu, nachdem die Gruppe Opec+ zunächst an Förderbegrenzungen festgehalten und damit Marktteilnehmer überrascht hat. Gold wird hingegen verkauft. Das zinslos gehaltene Edelmetall verliert angesichts der steigenden Anleiherenditen an Attraktivität.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Wochenausklang zeichnet sich an den US-Börsen eine wenig veränderte Eröffnung ab. Erneut kräftig gestiegene Anleiherenditen dürften eine Erholung der Aktienkurse von ihren Vortagesverlusten verhindern. Im Blick steht der Arbeitsmarktbericht für Februar. Daneben wird die Handelsbilanz aus dem Januar veröffentlicht.

Aktien von Broadcom werden vorbörslich 2,6 Prozent niedriger gestellt. Die Geschäftszahlen des Halbleiterunternehmens hatten nicht in allen Punkten überzeugt, so dass Anleger nach dem guten Lauf der Aktie Gewinne mitnehmen dürften.

Als durchwachsen werden auch die Zahlen von Costco (-1,3%) bezeichnet. Besser lief es für Waffenhersteller Smith & Wesson, der den Absatz im Quartal mehr als verdoppelte. Bei Bekleidungsanbieter Gap (+3,3%) kommt vor allem der Umsatzausblick gut an.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Februar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +210.000 gg Vm zuvor: +49.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,20% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -67,60 Mrd USD zuvor: -66,61 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Freitagmittag etwas leichter. Die global steigenden Zinsen lasten auf der Stimmung der Investoren am Aktienmarkt. Am Nachmittag stehen mit den US-Arbeitsmarktdaten für Februar die wichtigsten Konjunkturdaten der Woche an. Ein zu hohes Plus beim Stellenaufbau könnte die Angst vor Inflation durch Lohndruck ankurbeln und die Renditen weiter steigen lassen. Reisewerte notieren im Minus, besonders die Fluglinien. Lufthansa fallen 2,6 Prozent, IAG 1,7 Prozent und Easyjet 1,4 Prozent. Der Sektor der Öl- und Gasaktien ist mit plus 1,5 Prozent die stärkste Branche in Europa dank der Beschlüsse der Opec+. Die Gruppe einigte sich darauf, die Produktion im kommenden Monat weitgehend konstant zu halten. Der Sektor der Versorger legt europaweit um 0,2 Prozent zu. RWE liegen mit Aufschlägen von 2,2 Prozent sehr gut im Markt. Die Aktie profitiert vornehmlich von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Etwas positiv wirkt auch die Einigung zwischen Berlin und vier Atomkraftwerksbetreibern auf Entschädigungszahlungen wegen des beschleunigten Ausstiegs aus der Atomkraft. Eon gewinnen 0,4 Prozent. VW (+1,5%) will den Wandel zur Elektromobilität beschleunigen, hält aber am Verbrennungsmotor fest. Nordex steigen nach Zahlen um 3,5 Prozent. Die Analysten des Bankhauses Metzler halten Nordex für gut positioniert und das Produkt des Windkraftunternehmens für sehr wettbewerbsfähig. Demire (+it 5,7%) profitierenvon guten vorläufigen Zahlen und Dividendenforderungen. Der Gewinn fiel höher aus, Großaktionäre fordern dessen vollständige Ausschüttung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:15 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1932 -0,36% 1,1957 1,2044 -2,3% EUR/JPY 129,36 +0,04% 129,44 129,56 +2,6% EUR/CHF 1,1076 -0,44% 1,1114 1,1140 +2,5% EUR/GBP 0,8636 +0,22% 0,8613 0,8612 -3,3% USD/JPY 108,43 +0,41% 108,27 107,57 +5,0% GBP/USD 1,3815 -0,61% 1,3885 1,3985 +1,1% USD/CNH (Offshore) 6,5045 +0,22% 6,4830 6,4759 +0,0% Bitcoin BTC/USD 47.520,38 -1,50% 47.402,25 49.902,00 +63,6%

Der Dollar folgt den Anleiherenditen nach oben. Im Gegenzug fällt der Euro klar unter 1,20 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienbörsen in Ostasien und Australien haben sich am Freitag sehr volatil und letztlich überwiegend im Minus präsentiert. Allerdings erholten sich die Märkte zum Teil deutlich von ihren Tagestiefs. Technologietitel zählten zu den Tagesverlierern. Anleger zeigten sich verunsichert über die in den USA und auch in der Region wieder gestiegenen Rentenrenditen. Mit Blick auf China sprachen Analysten von einer gewissen Verunsicherung angesichts des jährlichen Volkskongresses, der am Freitag begann. In diesem Zusammenhang hatte die chinesische Führung der Wirtschaft des Landes ein relativ moderates Wachstumsziel verordnet. Wegen des Ölpreisanstiegs waren in China Ölwerte gesucht. So kletterten PetroChina um 2,8 und CNOOC um 2 Prozent. Technologiewerte wurden verkauft. Dieser Sektor reagiert besonders sensibel auf steigende Marktzinsen, weil die Unternehmen in der Regel einen höheren Fremdkapitalanteil aufweisen. Der japanische Aktienmarkt erhielt etwas Unterstützung von einem gegen den Dollar schwächeren Yen. Auch hier standen Technologietitel auf den Verkaufszetteln - ebenso Immobilienwerte, die ebenfalls unter anziehenden Marktzinsen litten. Sumitomo Realty & Development und Mitsubishi Estate ermäßigten sich um 3,8 bzw. 3 Prozent. Exportwerte profitierten zum Teil vom gefallenen Yen. Nach einer verbalen Intervention durch den japanischen Notenbankchef Haruhiko Kuroda gab die Zehnjahresrendite am japanischen Rentenmarkt leicht nach. LG Chem zogen in Seoul um 4,5 Prozent an, GM will zusammen mit dem Unternehmen eine zweite Batteriefabrik in den USA erreichten.

CREDIT

Weiter leicht nach oben geht es auch am Freitag mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Der Anstieg erfolge stetig, da sich der Markt nun nach der Rally wieder mehr auf mögliche Risikoaspekte konzentriere. Vor allem seitens der Zinsmärkte herrscht Unsicherheit, nachdem die mit Spannung erwarteten Aussagen von Fed-Chef Powell am Vorabend nicht die erwartete Klarheit gebracht haben. Zudem stehen die EZB-Entscheidungen erst am Donnerstag an.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bund zahlt Atomkonzernen 2,5 Milliarden Euro an Entschädigung

Kurz vor dem Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 steht der jahrelange Rechtsstreit um weitere Entschädigungszahlungen für den beschleunigten Atomausstieg vor der Beilegung. Die Bundesregierung hat sich mit den vier Atomkraftbetreibern ENBW, Eon/PreussenElektra, RWE und Vattenfall auf weitere Ausgleichszahlungen in Höhe von etwa 2,428 Milliarden Euro geeinigt, wie die Ressorts Umwelt, Wirtschaft und Finanzen mitteilten. Im Gegenzug verzichten die Unternehmen auf sämtliche Klagen oder Rechtsbehelfe.

Allianz-Vorstandsvergütung sinkt 2020

Die Vorstände der Allianz haben im vergangenen Jahr weniger verdient. Wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht, beträgt die Gesamtvergütung ohne Pensionsaufwand für den zehnköpfigen Vorstand gemäß Deutschem Rechnungslegungsstandard (DRS 17) 32 Millionen Euro.

Deutsche Bahn investiert 2021 rund 12,7 Mrd Euro in das Netz

Die Deutsche Bahn AG will in diesem Jahr rund 500 Millionen Euro mehr für ihr Schienennetz locker machen als 2020. Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla sagte, die Bahn lege "den Grundstein für den Deutschlandtakt". Insgesamt sind 12,7 Milliarden Euro vorgesehen, die Bahn, Bund und Länder bereitstellen. 2020 waren 12,2 Milliarden in das Netz geflossen. Anpacken will die Bahn 1.900 Kilometer Gleise, mehr als 2.000 Weichen, knapp 140 Brücken und rund 670 Stationen.

Volkswagen Kernmarke beschleunigt Wandel zur E-Mobilität

Volkswagen will den Wandel zur Elektromobilität beschleunigen, hält aber weiter am Verbrennungsmotor fest. Die Kernmarke des Konzerns will den Absatzanteil reiner E-Autos in Europa bis 2030 auf über 70 Prozent steigern, wie Markenchef Ralf Brandstätter während einer Pressekonferenz mitteilte. Bisher lag das Ziel bei 35 Prozent. In den USA und China peilt das Unternehmen im selben Zeitraum einen E-Anteil von mehr als 50 Prozent an. Jedes Jahr will die Kernmarke des Wolfsburger Konzerns mindestens ein neues batterieelektrisches Modell auf den Markt bringen.

Orano übernimmt deutsches Kernbrennstofftransportgeschäft von Daher

Die auf den Transport von Kernbrennstoffen spezialisierte Deutschland-Tochter des französischen Industriekonglomerats Daher wechselt den Besitzer. Der mehrheitlich staatliche französische Atomkonzern Orano übernimmt die Daher Nuclear Technologies GmbH. Außerdem kauft Orano nach eigenen Angaben die nordamerikanische Daher-Tochter TLI.

Credit Suisse löst Lieferketten-Fonds auf

Credit Suisse löst den mit Greensill Capital betriebenen Lieferketten Fonds auf. Wie die Schweizer Bank mitteilte, haben die betroffenen Fondsgesellschaften von Credit Suisse Asset Management mit Wirkung 1. März ausgesetzt. Die Priorität liege jetzt darauf, eine Balance zwischen einer zeitnahen Liquidation der Fonds und einem möglichst hohen Werterhalt für Investoren sicherzustellen. Greensill Capital war zuvor in Schieflage geraten. Die ersten Auszahlungen in Höhe von rund 80 Prozent der verfügbaren liquiden Mittel werden am 8. März für die in Luxemburg ansässigen Fonds und im Laufe derselben Woche für den in Liechtenstein ansässigen Fonds vorgesehen.

Dassault Aviation sieht 2021 Wachstum - Gewinn 2020 sinkt

Belastet von der Coronavirus-Pandemie hat Dassault Aviation im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn eingebüßt, will 2021 aber wieder wachsen. Der französische Flugzeughersteller verdiente nach eigenen Angaben 2020 nach Steuern 302,8 Millionen Euro - das ist nicht einmal die Hälfte des Überschusses von 712,7 Millionen Euro aus dem Jahr 2019. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte wie Hedging-Instrumente sank der Gewinn von 814 Millionen auf 396 Millionen Euro.

UBS korrigiert Nettogewinn 2020 leicht nach unten

Die UBS musste an ihren vorläufigen Gewinnzahlen kleine Änderungen vornehmen. Wie die Schweizer Bank bei der Vorlage ihres Geschäftsberichts mitteilte, hat sie im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 6,56 Milliarden US-Dollar erzielt. Die im Januar vorgelegte vorläufige Kennziffer hatte bei 6,63 Milliarden Dollar gelegen.

Londons Börsenbetreiber wächst und steigert den Gewinn

Die London Stock Exchange Group hat dank gestiegener Umsätze im vergangenen Jahr vor Steuern 5,2 Prozent mehr verdient als 2019 und wird deshalb ihre Dividendenzahlung erhöhen. Der Börsenbetreiber meldete einen Vorsteuergewinn von 685 Millionen britischen Pfund - ein Plus von 34 Millionen. Die Einnahmen stiegen zugleich um 60 Millionen auf 2,12 Milliarden Pfund.

Marks & Spencer schließt Bankschalter in den Filialen

Die britische Ladenkette Marks & Spencer konzentriert sich bei ihrer hauseigenen M&S Bank auf Online- und Telefondienstleistungen. Das Handelsunternehmen kündigte an, ab dem Sommer 29 Bankstellen in den Filialen zu schließen und seine Kreditkarten- und Zahlungsdienstleistungen auszuweiten. Marks & Spencer begründete den Schritt mit der starken Zunahme des Online-Shoppings, insbesondere seit dem Ausbruch der Pandemie. Auch Bankdienstleistungen würden vermehrt online in Anspruch genommen.

Norsk Hydro verkauft Geschäft mit Walzaluminium für 1,4 Mrd Euro

Norsk Hydro verkauft sein Geschäft mit Walzprodukten an das US-Beteiligungsunternehmen KPS Capital Partners. Der norwegische Aluminium- und Energiekonzern erklärte, die Transaktion habe einen Gesamtwert von 1,38 Milliarden Euro. "Norsk Hydro hat 2019 für den Geschäftsbereich Rolling unter anderem eine strategische Überprüfung eingeleitet, zusammen mit anderen strategischen Maßnahmen im Hinblick auf Profitabilität und Nachhaltigkeit", sagte Norsk-Hydro-Vorstandschefin Hilde Merete Aasheim.

