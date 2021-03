Liest man von Kryptowährungen, ist der Name Timo Emden kaum wegzudenken. Wir haben den Gründer von Emden Research gefragt, weshalb er sich auf Kryptowährungen spezialisiert hat, wie ein typischer Tag in seinem Beruf aussieht und welches Reiseziel er nach der Corona-Pandemie als erstes besuchen will. Von Isabell Walter

Den vollständigen Artikel lesen ...