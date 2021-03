Amazon feilt weiter an seiner Strategie, nicht nur im Netz, sondern auch im stationären Handel eine bedeutende Rolle zu spielen. Der US-Konzern bringt Supermärkte ohne Kassen nun nach Europa. Den Anfang macht Amazon in London, wo das Unternehmen einen Laden unter dem Markennamen Amazon Fresh eröffnet.Weitere Geschäfte seien in der britischen Hauptstadt in Planung, so Amazon. Das Konzept gleicht den Amazon-Go-Läden in den USA. Kunden nehmen einfach Artikel aus dem Regal und verlassen das Geschäft. ...

