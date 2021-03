Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA war zuletzt ein markanter Renditeanstieg zu verzeichnen, so Ulrich Krauss von der Helaba.Die Analysten der Helaba hätten zwar für dieses Jahr mit höheren Kapitalmarktzinsen gerechnet, allerdings nicht mit einer so dynamischen Entwicklung. Das US-Wachstum werde aufgrund der massiven Fiskalprogramme vermutlich stärker ausfallen als erwartet. Die Analysten der Helaba würden daher die Renditeprognose 10-jähriger US-Treasuries für das Jahresende von 1,2% auf 1,5% erhöhen. Bis zur Jahresmitte würden die Analysten eine leichte Beruhigung an der Zinsfront erwarten. Die Konjunkturerwartungen seien bereits sehr hoch und die Inflationserwartungen hätten sich zuletzt sogar leicht zurückgebildet. ...

