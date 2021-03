Wien (www.fondscheck.de) - PIMCO hat die ehemalige stellvertretende US-Verteidigungsministerin Michèle Flournoy in sein Global Advisory Board berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Das Gremium solle den mehr als 870 Anlageexperten Einblicke in globale wirtschaftliche, politische und strategische Entwicklungen sowie in deren Relevanz für die Finanzmärkte liefern. ...

