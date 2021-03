Der Silberpreis tendierte in den vergangenen Tagen nicht nur verstärkt zur Schwäche, was er mit den anderen Edelmetallen gemeinsam hat.Er verstärkte dabei auch ein Muster einer Kursspitzenbildung, welches dem eines fraktalen Doppeltops entspricht.In Chart 1 sind die sensiblen Kursschwellen als kleine gelbe Rechtecke markiert. Das größere gelbe Rechteck rechts weist auf den Bereich hin, in dem der Silberpreis zudem bereits unter zwei dynamische Unterstützungen gefallen ist, nämlich die seit dem Corona-Ausverkaufstief laufende mittelfristige Aufwärtstrendlinie vom März 2020 sowie die kurzfristige Aufwärtstrend-Linie, welche sich aus dem zweiten Zwischentief von Ende November 2020 ergibt.

Den vollständigen Artikel lesen ...