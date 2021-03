Die Wiener Börse hat die Handelsumsatz-Statistik für Februar veröffentlicht: Demnach wurden im abgelaufenen Monat Aktienumsätze in der Höhe von 5,90 Mrd. Euro (Februar 2020: 6,14 Mrd. Euro) verzeichnet. Die höchsten Handelsumsätze gab es bei OMV mit 995 Mio. Euro, Erste Group mit 827 Mio. Euro und Verbund mit 643 Mio. Euro. Agrana hat in der Kartoffelstärkefabrik Gmünd die Rekordmenge von 322.000 Tonnen Stärkekartoffeln verarbeitet. In Österreichs einziger Kartoffelstärkefabrik in Gmünd wird Stärke nicht nur für den Lebensmittelbereich hergestellt, sondern auch für technische Anwendungen beispielsweise in der Papierindustrie sowie der pharmazeutischen Industrie und der Kosmetikindustrie. Insgesamt werden in ...

