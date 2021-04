Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas höher geschlossen. Der ATX steigerte sich um 0,46 Prozent auf 3.262,74 Punkte. Damit beendete er den Handelstag klar unter dem Tageshoch von plus 1,4 Prozent. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich am Berichtstag in gemischter Verfassung. Die jüngsten veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten bezüglich Arbeitsmarkt und BIP-Wachstum verfehlten leicht die Erwartungen, ...

