DJ PTA-Adhoc: Heroes AG: Heroes AG plant Emission einer 5 Mio. Euro-Anleihe (A3H2ZN) via Privatplatzierung - Der Zinskupon liegt bei 6,00% jährlich. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 100.000 Euro.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Göttingen (pta024/05.03.2021/14:00) - Neue Anleihe - die Heroes AG plant die Emission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio Euro via Privatplatzierung. Der Zinskupon liegt bei 6,00% jährlich. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 100.000 Euro.

Mit dem Nettoemissionserlös beabsichtigt die Emittentin, erste Lizenzen abzuschließen und Merchandising-Projekte im Discounter, Einzelhandel und Online-Shop umzusetzen.

Hinweis: Die Martin Bank AG begleitet die Emission als Zahlstelle.

Engagement. Technology. Lifestyles. - The Future of Fan-Experience

Die Heroes AG ist ein innovatives Start-up-Unternehmen, das 2018 in Deutschland gegründet wurde und seit 2019 an der Düsseldorfer Börse notiert ist. Es entstand aus der Motivation heraus, eine gigantische Lücke im Markt der Fanbetreuung zu schließen. Ein erstes Projekt der Heroes AG soll die Lizenzverwertung von einer internationalen Marke im Einzelhandel und die Etablierung des eigenen Online-Shops werden. Heroes will die Verbindung von Fan und Marke dort schaffen, wo ein direkter Kontakt möglich ist. Zusätzlich fokussiert das Unternehmen die weitere Aus- und Umgestaltung der digitalen Einkaufsmöglichkeiten und die Entwicklung der MEGAFAN Applikation, für fanübergreifende Interaktion, Aktivitäten und Kommunikation.

Als Merchandising- und Technologieentwickler arbeitet Heroes bei der Finanzierung mit verschiedenen Institutionen zusammen. In der aktuellen Marktphase strebt das Unternehmen nach eigenen Angaben an, seine Finanzierung zu flexibilisieren und den Finanzierungsmix zu optimieren. Durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen sollen Lizenzrechte realisiert und eine Vorfinanzierungen ausgewählter Projekte sicher gestellt werden.

(Ende)

Aussender: Heroes AG Adresse: Nonnenstieg 35, 37075 Göttingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Natella Kokaya E-Mail: ir@heroes-ag.de Website: heroes-ag.de

ISIN(s): DE000A0B9VF9 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1614949200126 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2021 08:00 ET (13:00 GMT)