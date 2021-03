Am Donnerstag hat der Londoner Lieferdienst Deliveroo Pläne für seinen baldigen Börsengang bekannt gegeben. Es könnte die größte Neuemission seit drei Jahren werden. Noch in der ersten Jahreshälfte will der britische Lieferdienst Deliveroo, an dem Amazon mit 16 Prozent beteiligt ist, an die Londoner Börse gehen. Dabei wird eine Unternehmensbewertung von bis zu sieben Milliarden US-Dollar erwartet. Das berichtet das Handelsblatt. Wettbewerber von Deliveroo bleiben stärker Damit bliebe Deliveroo unter seinem schärfsten Wettbewerber Just Eat Takeaway, der ...

