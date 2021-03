DJ BDI erwartet weiter 3,5 Prozent Wachstum

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat in seinem neuen Quartalsbericht Deutschland vor dem Hintergrund der jüngsten Entscheidungen von Bund und Ländern seine bisherige Wachstumseinschätzung für 2021 bekräftigt. "Die reale Wirtschaftsleistung in Deutschland wächst im laufenden Jahr um 3,5 Prozent. Damit bestätigt der BDI seine Prognose aus dem Januar", erklärte Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Mit einer Rückkehr auf Vorkrisenniveau sei allerdings "erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu rechnen".

Mit den Beschlüssen von Bund und Ländern vom 3. März zeichneten sich schrittweise Öffnungsperspektiven ab, betonte Lang. Absehbar sei "bestenfalls eine Seitwärtsbewegung der Konjunktur" im ersten Quartal. Ab dem zweiten Quartal werde die wirtschaftliche Erholung aber Fuß fassen. Der BDI erwartet den Angaben zufolge 2021 mit einem kräftigen Effekt bei den Investitionen. "Wir rechnen mit einem Plus der Ausrüstungsinvestitionen um 7 Prozent" sagte Lang. Im Vorjahr hatte es einen Rückgang um 12,1 Prozent gegeben.

Der Außenhandel werde die Konjunktur stützen. Der BDI erwarte einen Anstieg der Exporte um 6 Prozent nach einem Rückgang um 9,4 Prozent im Vorjahr und der Importe um 5,5 Prozent nach minus 8,5 Prozent. Die Konsumausgaben der privaten Haushalte werden in diesem Jahr nach den Berechnungen des Industrieverbandes um 4 Prozent steigen nach einem Minus von 6,1 Prozent im Vorjahr. "Die zum Jahreswechsel in Kraft getretenen Steuersenkungen und der hohe Sparüberhang aus dem Vorjahr beleben den Konsum", erklärte Lang.

Mit der Industrieproduktion gehe es "aufwärts". Der Auftragseingang in der Industrie sei momentan deutlich höher als vor einem Jahr. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie habe zuletzt ein Dreijahreshoch erreicht und deute "ebenfalls auf eine Produktionsausweitung hin".

