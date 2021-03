Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag und vor Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts mit etwas höheren Kursen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte bis 14.15 Uhr um 0,25 Prozent auf 3.092,57 Einheiten zu. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,21 Prozent auf 1.567,79 Zähler. In der Früh war es in Wien zunächst deutlich nach unten gegangen, aber im Laufe des Vormittags erholte ...

