In einem sehr schwierigen Marktumfeld präsentiert sich die Aktie von BASF weiterhin in richtig starker Verfassung - wie derzeit übrigens auch andere deutsche Chemiewerte wie Covestro oder Evonik. Und geht es nach den Analysten, welche sich mit dem weltgrößten Chemieriesen regelmäßig befassen, so hat der Kurs immer noch reichlich Aufwärtspotenzial. So hat etwa das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für die BASF-Titel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Chemieunternehmen ...

