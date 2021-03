(shareribs.com) London 05.03.2021 - Eine britische Tochter der US-Brauerei AB InBev hat Investitionen von 160 Mio. USD in die Produktionskapazitäten in zwei Brauereien angekündigt. Molson-Coors hat eine CO2-arme Flasche auf den Markt gebracht. Die AB InBev-Tochter Budweiser Brewing Group UK&I hat gestern angekündigt, 115 Mio. GBP, entsprechend rund 161 Mio. USD, in die Ausweitung der Produktionskapazitäten ...

