Ekosem-Agrar will in Russland über eine Tochter eine Anleihe begeben. Die Anleihe, die von der OOO Sibirskaya Niva, begeben werden soll, hat ein Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Rubel (etwa 17 Millionen Euro). Sie soll in der Folge an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...