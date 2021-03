Wie immer am Freitag treffen sich unsere drei aktienlust.tv-Protagonisten Mick, Jürgen und Nicole zum 3er-Zoom. Nicole hat wieder einmal reichlich Fragen im Gepäck. Dabei geht es u.a. auch um die aktuellen Quartalszahlen von Baozun und Sixt, sowie die bevorstehenden Änderungen in den deutschen Börsen-Indizes. Aber auch Zuschauerfragen dürfen nicht fehlen. Dabei geht es um die aussichtsreichsten Energie-Aktien und auch um die Kursverluste bei Wasserstoffaktien und Solar-Titel. Zudem geht es heute auch um den Online-Modehändler Fashionette. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.