(shareribs.com) Toronto 05.03.2021 - Perimeter Medical Imaging AI hat in dieser Woche einen massiven Schritt zur Kommerzialisierung seines OCT-Bildgebungssystem gemacht. Das Unternehmen hat die wichtige Genehmigung der US-Aufsichtsbehörde FDA erhalten. Die US Food and Drug Administration hat jüngst dem Optical Coherence Tomography (OCT) Imaging System (v.2.1) von Perimeter Medical Imaging AI die 510(k) ...

