In dieser Woche hatte es der Pharmakonzern Bayer nicht leicht. Die Aktie, die zuvor von den schwach ausgefallenen Q4-Zahlen stark gebeutelt wurde, versuchte sich wieder zurück zu kämpfen. So ganz ist das bisher aber nicht gelungen. Auf diese Marken kommt es jetzt aus charttechnischer Sicht besonders an.Bayer ließ am 25. Februar in seine Bücher blicken und hatte dabei seine Anleger auf ganzer Linie enttäuscht. Daraufhin setzte die Aktie vor einer Woche nahezu punktgenau bis an die 50-Euro-Marke zurück ...

