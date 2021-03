Der anstehende Frühling beflügelt die Börse: Der DAX pendelt sich immer weiter bei seinem Allzeithoch von 14.000 Punkten ein, der Bitcoin ist weiterhin absolutes Top-Thema und die Aussicht auf das, was nach der Corona-Pandemie passiert, lässt die Anleger weltweit auf satte Gewinne hoffen, um den (Rendite-)Hunger zu stillen. Investieren können Sie aber nicht nur an der Börse und auch nicht nur in Geldanlagen. Abseits davon gibt es viele außergewöhnliche Investments, die ebenso herausragend performen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...