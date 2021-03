Freyburg (Unstrut) (ots) - Zuversicht und Freudesenden zu OsternDeutschlands beliebteste Sektmarke überrascht zum Osterfest die Fans und ruft zum Freudesenden auf: Vom 05. März, 20:00 Uhr bis zum 14. März, 23:59 Uhr können Fans auf den Social-Media-Kanälen von Rotkäppchen bis zu 15 Sekunden lange Videos mit ihren persönlichen Wünschen einreichen und damit in der Woche vor Ostern zur Primetime in vielen deutschen Wohnzimmern landen. Denn nach mehr als einem Jahr im Zeichen der Pandemie möchte die Marke gemeinsam mit den Fans Kraft, Zuversicht und Inspiration senden. Aus allen eingesendeten Videos werden zehn ausgewählt, die zwischen dem 28. März und dem 2. April auf nationalen TV-Sendern wie RTL, ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt werden.Die Herausforderungen halten an, negative Nachrichten gibt es viel zu viele: Rotkäppchen möchte daher mit der Aktion Freudesenden dabei helfen, wieder Mut und Freude zu verbreiten. Getreu ihrem Motto "Der Moment seid ihr!" hat die Marke deshalb entschieden, erneut die kurz vor Ostern eingebuchten Werbeblöcke im TV ihren Fans zu überlassen. "Die anhaltende Krise verlangt uns allen viel ab und viele würden sich sicherlich über eine Portion Zuversicht freuen. Wir von Rotkäppchen möchten daher dazu aufrufen, uns in Videos zu erzählen, worauf man sich besonders freut oder was man sich am meisten wünscht. So können wir über die TV-Spots gemeinsam ein Zeichen für Mut und Optimismus setzen und den einen oder anderen dadurch möglicherweise inspirieren", so Cathrin Duppel, Marketing Director bei Rotkäppchen-Mumm.Rotkäppchen steht für große und kleine besondere Momente, Gemeinschaft und Beisammensein. Bereits im vergangenen Jahr setzte die Sektmarke mit ihrer Aktion "Nähe senden" kurzfristig zum Osterfest ein Zeichen und ermöglichte es, trotz sozialer Distanz in der Pandemie Videogrüße an die Liebsten zu senden - aufmerksamkeitsstark ausgestrahlt im TV und auf YouTube. Mit Freudesenden geht Rotkäppchen nun den nächsten Schritt und beweist erneut ein Gespür für den aktuellen Zeitgeist.Freudesenden leicht gemacht: Videos zwischen dem 5. und 14. März einsendenDie Teilnahme ist ganz einfach: Mit dem Handy oder der Kamera ein maximal 15 Sekunden langes Video aufnehmen und es via Privatnachricht auf Facebook oder Instagram @rotkaeppchen (https://www.facebook.com/rotkaeppchen/) schicken. Sowohl die teilnehmenden als auch die im Video zu sehenden Personen müssen über 18 Jahre alt sein. Die final ausgewählten Videos sind ab dem 28. März auf dem Rotkäppchen YouTube-Kanal sowie auf den Social-Media-Kanälen anzusehen. Sie werden in der Woche vor Ostern zudem auf nationalen TV-Sendern ausgestrahlt.Pressekontakt:Rasch PR-Manufaktur GmbHSandra NolteTelefon: +49 40 87 87 919-25sandra.nolte@pr-manufaktur.deRödingsmarkt 5220459 HamburgOriginal-Content von: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50998/4856505