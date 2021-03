DJ MÄRKTE EUROPA/DAX erobert 14.000er-Marke nach US-Payrolls zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Freitagnachmittag kaum verändert. Nach einem schwachen Start kamen die Käufer an den Markt zurück. Steigende US-Zinsen lassen sie allenfalls in einigen Sektoren, wie Technologie, vorsichtiger werden. Die Banken profitieren dagegen von einer steileren Zinskurve. Positiv wurden am frühen Nachmittag die US-Arbeitsmarktdaten an den Aktienmärkten aufgenommen.

Ein deutlich oberhalb der Erwartung ausgefallener Jobaufbau, flankiert von einer fallenden US-Arbeitslosenquote, lässt den Euro sogar kurzfristig unter die Marke von 1,19 Dollar fallen. "Das ist ein starkes Comeback des US-Arbeitsmarktes", so Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Damit stünden die Zeichen in der größten Volkswirtschaft der Welt wieder deutlich stärker auf Erholung. Positiv für den Rentenmarkt sei, dass die Lohndynamik nicht weiter zunehme. Plus 0,2 Prozent im Monatsvergleich sei absolut im Rahmen. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 14.026 Punkte, der Euro-Stoxx-50-Index notiert kaum verändert bei 3.702 Punkten.

VW läuft und läuft

Seit Tagen geht es für die Aktie von VW in Richtung Norden, heute legt sie um 3,5 Prozent zu. Nachdem Analysten in den vergangenen Tagen positive Worte für die zukünftige Strategie zur E-Mobility der Wolfsburger fanden, meldet sich der Konzern zu Wort. Volkswagen will den Wandel zur Elektromobilität beschleunigen, hält aber am Verbrennungsmotor fest. Die Kernmarke des Konzerns will den Absatzanteil reiner E-Autos in Europa bis 2030 auf über 70 Prozent steigern. Bisher lag das Ziel bei 35 Prozent. In den USA und China peilt das Unternehmen im selben Zeitraum einen E-Anteil von mehr als 50 Prozent an. Jedes Jahr will die Kernmarke des Wolfsburger Konzerns mindestens ein neues batterieelektrisches Modell auf den Markt bringen.

Reisewerte notieren im Minus, besonders die Fluglinien. Lufthansa fallen 2,0 Prozent, IAG 1,7 Prozent und Air France-KLM um 3,7 Prozent. Der Sektor der Öl- und Gasaktien ist mit plus 1,6 Prozent mit die stärkste Branche in Europa dank der Beschlüsse der Opec+. Die Gruppe einigte sich darauf, die Produktion im kommenden Monat weitgehend konstant zu halten.

Der Kauf von Octoscope durch Spirent wird an der Börse positiv gewertet. "Spirent stärkt seine Position im Bereich der Wifi-Tests durch den Zukauf eines Unternehmens mit zweistelligen Wachstumsraten, einer Marge im hohen Zehnerbereich und Umsatzsynergien"; so die Analysten von Jefferies. Der Kaufpreis liege in einem vertretbaren Rahmen. Die Analysten der UBS stellen heraus, dass trotz des Kaufpreises noch Liquidität für eine Ausschüttung vorhanden sei. Die Akquisition könnte den Gewinn pro Aktie von Spirent im Jahr 2021 um etwa 3 Prozent steigern, schätzt UBS. Für die Aktie von Spirent geht es um 7,8 Prozent nach oben.

RWE nach Kaufempfehlung fester

RWE liegen mit Aufschlägen von 1,5 Prozent sehr gut im Markt. Die Aktie profitiert vornehmlich von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Etwas positiv wirkt auch die Einigung zwischen Berlin und vier Atomkraftwerksbetreibern auf Entschädigungszahlungen wegen des beschleunigten Ausstiegs aus der Atomkraft. Diese stellt aus Marktsicht indes keine wirkliche Überraschung dar. Die Bundesregierung zahlt ENBW, Eon/PreussenElektra, RWE und Vattenfall insgesamt 2,4 Milliarden Euro. Der Hauptanteil hiervon kommt Vattenfall zugute. Eon gewinnen 0,5 Prozent.

Für die Aktie von Nordex geht es nach Zahlen um 1,8 Prozent nach oben. Die Analysten des Bankhauses Metzler halten Nordex für gut positioniert und das Produkt des Windkraftunternehmens für sehr wettbewerbsfähig. Die Analysten verweisen außerdem auf einen steigenden Marktanteil im landgestützten Bereich, der Nordex nahe an die beiden führenden Unternehmen Vestas und Siemens Gamesa herangeführt habe.

Positiv hervor ragen Demire mit 6,7 Prozent Plus nach vorläufigen Zahlen und Dividendenforderungen. Der Gewinn fiel höher aus, Großaktionäre fordern dessen vollständige Ausschüttung.

