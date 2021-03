(shareribs.com) Frankfurt / New York 05.03.2021 - Technologiewerte zeigen sich am Freitag uneinheitlich. Im deutschen Handel notiert der TecDAX knapp im Minus. Die NASDAQ klettert nach den jüngsten US-Arbeitsmarktdaten nach oben. Der DAX verliert am Nachmittag 0,1 Prozent auf 14.046 Punkte, belastet von MTU Aero, Vonovia und Deutsche Wohnen. Für Deutsche Bank, Volkswagen und RWE geht es hingegen aufwärts. ...

