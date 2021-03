Befinden sich die Aktienmärkte mitten in der Value-Wende? Oder wurde diese, wie so oft in den vergangenen Jahren, nur "angetäuscht", und nach einem kurzen Strohfeuer bleibt doch alles beim alten Growth-Vorsprung? Tatsächlich liefen die Kurse der Value-Titel, gemessen an Indizes wie dem MSCI World Value, in der zweiten Februarhälfte überwiegend weiter gen Norden, während ihre Wachstums-Pendants z.?B. im MSCI World Growth häufig nach unten abknickten.Allerdings wurde die Rückkehr der "Substanzwerte" seit 2008 immer wieder ausgerufen. Gekommen ist sie bisher nie. Dabei ist der Vorteil der Value-Strategie über lange Zeiträume in Praxis und akademischen Studien solide dokumentiert. Phasen der Underperformance gab es zwar immer wieder, z. B. während der späten 1990er, aber sie dauerten selten lange. Insofern ist dieser Zyklus, der bereits seit 2008 währt, etwas Besonderes, was sich in einer ungewöhnlich großen Performance- und Bewertungslücke relativ zu Growth-Aktien ausdrückt. Wird das Comeback also diesmal gelingen, wie Value-Jünger glauben und hoffen? Die schlechte Nachricht: Wir wissen es nicht. Die gute: Es ist kein Problem, dass wir es nicht wissen. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...