Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Späthandel überwiegend mit Kursgewinnen gezeigt. Die Renditen gaben entsprechend mehrheitlich nach. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,09 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 22 Basispunkten.In den USA hat sich die Lage am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...