Die Lufthansa hat am Donnerstag seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr offengelegt. Corona-bedingt sind die Zahlen erwartungsgemäß schwach ausgefallen. Der Rekordverlust beläuft sich dabei auf 6,7 Milliarden Euro. Am heutigen Freitag kamen aus der Lufthansa-Gruppe nun aber auch einmal positive Wort. Die in der Corona-Krise erfolgreiche Frachtsparte der Lufthansa rechnet weiterhin mit einer hohen Nachfrage zu ihren Transportangeboten. Die neue Chefin von Lufthansa Cargo, Dorothea von Boxberg, ...

