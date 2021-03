Die FDP sieht in der zunehmenden Besteuerung von Rentenbezügen eine verbotene Doppelbesteuerung und fordert die Regierung auf, das maßgebende Alterseinkünftegesetz zu überarbeiten. Experten zweifeln dessen Verfassungsmäßigkeit seit langem an. Das Urteil des BFH zur Rentenbesteuerung steht derweil noch aus. Die FDP-Fraktion hat am 04.03.2021 einen Antrag in den Bundestag eingebracht, mit dem sich die Liberalen gegen die Besteuerung von Rentenbezügen nach dem aktuell geltenden Alterseinkünftegesetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...