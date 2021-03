DJ Kauf von Geschäftsanteilen der FHT Hydrogen Separation GmbH umgesetzt - Nächster Schritt auf dem Weg zum Clean Tech Unternehmen erfolgreich vollzogen

Eindhoven (pts038/05.03.2021/18:10) - Der Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T."), mit Sitz in Amsterdam, hat die am 01.12.2020 in der Absichtserklärung vereinbarte Übernahme von Geschäftsanteilen der FHT Hydrogen Separation GmbH ("FHT GmbH") bekannt gegeben. Die A.H.T. erwirbt damit 34,9 % der Anteile von der Firma Mahnken & Partner GmbH. Mahnken & Partner sind die Erfinder des FHT Wasserstoffseparators. Die Firma FHT Hydrogen Separation GmbH besitzt die exklusive Nutzungslizenz dieser Technologie. Durch den Kauf der Anteile können wir zukünftig einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung und zur Umstellung der Industrie auf den Energieträger Wasserstoff leisten. "Der FHT®-Separator bedient wesentliche Schnittstellen in der Wasserstoff-Wirtschaft. Hiermit kann sowohl grüner Wasserstoff aus den von A.H.T. gelieferten Synthesegasanlagen Anlagen abgeschieden werden, als auch H2 aus anderen Gasgemischen wie z.B. aus einem Erdgas-H2 Gemisch abgeschieden werden," erklärt CEO Gero Ferges. Um einen schnellen Aufbau der FHT GmbH zu gewährleisten wird Gero Ferges als Geschäftsführer der FHT Hydrogen Separation GmbH ernannt. Die Beteiligung bietet der A.H.T. gute Wachstumschancen und stellt einen Schritt zur Anpassung an die politisch vorgegebenen Rahmenbedingung dar. "Wir freuen uns sehr auf die Markteinführung dieser spannenden Zukunftstechnologie", führt Gero Ferges weiter aus.

Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht.

March 05, 2021 12:11 ET (17:11 GMT)