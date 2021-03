Mit viel Vorschusslorbeeren startet Thyssenkrupp in den heutigen Handel. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund vier Prozent gehandelt. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2021 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

...

Den vollständigen Artikel lesen ...