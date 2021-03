Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag nach einer Abwärtsrallye am Sitzungsende mit leichten Kursverlusten beendet. Der heimische Leitindex ATX verlor 0,07 Prozent auf 3.082,50 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime schloss um 0,12 Prozent tiefer auf 1.562,56 Zählern.Bereits im Frühhandel hatte der ATX nachgegeben, vollzog am Vormittag aber eine Trendumkehr und konnte die Aufschläge dann über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...