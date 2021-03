DJ PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: SafeZone Europe Ltd, Ankündigung der geplanten Verschmelzung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Koblenz (pta040/05.03.2021/18:45) - Der Vorstand der TCU AG und die Geschäftsführung der SafeZone Europe Ltd. haben heute gemeinsam beschlossen, die Verschmelzung der SafeZone Europe Ltd. in die TCU AG rückwirkend zum 1.1.2021 gegen Ausgabe neuer Aktien durchzuführen.

Die dafür erforderliche Genehmigung der Aktionäre der TCU AG soll auf der nächsten Hauptversammlung eingeholt werden, die Genehmigung der Gesellschafter der SafeZone Europe Ltd. ist bereits erteilt.

Details zur geplanten Verschmelzung werden in der Einladung zur nächsten TCU Hauptversammlung bekanntgegeben.

