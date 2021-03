DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Von der Leyen: EU und USA setzen Strafzölle im Airbus-Boeing-Streit aus

Die EU und die USA haben sich im jahrelangen Streit um Subventionen für Flugzeugbauer auf eine Aussetzung der beidseitigen Strafzölle geeinigt. "Als Symbol für einen Neustart" der transatlantischen Beziehungen sollen die Aufschläge zunächst für vier Monate ausgesetzt werden, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitagabend. Darauf habe sie sich mit US-Präsident Joe Biden verständigt.

US-Jobwachstum übertrifft im Februar die Erwartungen

Der US-Arbeitsmarkt ist im Februar besser als erwartet in Schwung gekommen. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 379.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 210.000 Jobs erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden zudem kumuliert um 38.000 Jobs nach oben revidiert. Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im Februar auf 6,2 Prozent von 6,3 Prozent im Januar, während Ökonomen eine stabile Quote von 6,3 Prozent erwartet hatten.

Defizit in der US-Handelsbilanz steigt im Januar

Das Defizit in der US-Handelsbilanz hat sich im Januar ausgeweitet, da die amerikanischen Verbraucher verstärkt importierte Produkte kauften. Der Passivsaldo betrug nach vorläufigen Berechnungen 68,21 Milliarden Dollar nach revidiert 66,97 (vorläufig: 66,61) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 67,60 Milliarden Dollar gerechnet.

BDI erwartet weiter 3,5 Prozent Wachstum

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat in seinem neuen Quartalsbericht Deutschland vor dem Hintergrund der jüngsten Entscheidungen von Bund und Ländern seine bisherige Wachstumseinschätzung für 2021 bekräftigt. "Die reale Wirtschaftsleistung in Deutschland wächst im laufenden Jahr um 3,5 Prozent. Damit bestätigt der BDI seine Prognose aus dem Januar", erklärte Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Mit einer Rückkehr auf Vorkrisenniveau sei allerdings "erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu rechnen".

Bundestag reformiert Beförderungsrecht für Hochlauf neuer Fahrdienste

Der Bundestag hat die lange umstrittene Erneuerung des Personenbeförderungsgesetzes zur Förderung neuer Mobilitätsdienste beschlossen. Mit der Novelle schafft die Politik erstmals eigene Rechtsgrundlagen für digitale Fahrtenvermittler und Shuttle-Dienste und lässt die neuen Angebote so regulär zu. Nach scharfer Kritik - insbesondere von Taxifahrern - am Kabinettsentwurf aus dem Dezember soll die sogenannte Rückkehrpflicht für Mietwagen nun allerdings bestehen bleiben.

