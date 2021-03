DJ PTA-Adhoc: PV - Invest GmbH: Liechtenstein Gruppe in finalen Verhandlungen neuer Investor bei PV-Invest GmbH zu werden

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Klagenfurt (pta046/05.03.2021/19:05) - Die PV-Invest GmbH ("PV-Invest"), ein etabliertes Unternehmen im Sektor der erneuerbaren Energie mit Sitz in Österreich, gibt den beabsichtigten Einstieg der Liechtenstein Gruppe via Liechtenstein Beteiligungs GmbH ("LB") als Gesellschafter bekannt.

PV-Invest befindet sich in finalen Verhandlungen mit LB über den Einstieg in die PV-Invest durch eine Kapitalerhöhung/Eigenmittelzufuhr und durch den Erwerb bestehender Anteile von den bisherigen Gesellschaftern. Nach der Transaktion wird die Liechtenstein Gruppe rd. 42% der Anteile an PV-Invest halten. Die Mehrheit der Anteile verbleibt unter der Kontrolle der Geschäftsführung der PV-Invest. Die Eigenmittelzufuhr im unteren zweistelligen Millionen Euro-Bereich soll der PV-Invest eine beschleunigte Expansion im derzeit stark wachsenden Markt für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen ermöglichen.

Die Unterschrift der Verträge wird in den kommenden Wochen und das Closing in den nächsten 3-5 Monaten erwartet. Der Abschluss der Transaktion wird unter anderem unter der aufschiebenden Bedingung der Freigabe durch die Zusammenschlusskontrolle in Österreich und Nordmazedonien stehen.

